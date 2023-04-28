Вища рада правосуддя має відкласти розгляд заяви судді Аблова про почесну відставку, - член ВРП Маселко
Про це у фейсбуці пише член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
"Йому (Аблову. - Ред.) трохи більше 50 і він пропрацював суддею трохи більше 15 років, але закон дозволяє йому вже зараз йти у відставку. Це почесне право судді, яке передбачає вихідну допомогу у розмірі 3 місячних суддівських винагород, значне довічне утримання та збереження гарантій судді, зокрема недоторканість", - пише Маселко.
При цьому, за його словами, ВРП може зупинити розгляд заяви судді про відставку, якщо має скарги на нього. Щодо Аблова таких скарг є низка - зокрема й 4, подані Маселком. "Вони базуються на відомих записах НАБУ з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка, які запам'ятались багатьом фразою, яка за даними НАБУ належить Аблову - "Шеф, давай что-то учудім"", - зазначив адвокат.
На думку Маселка, ВРП має всі підстави зупинити розгляд заяви Аблова про відставку до моменту розгляду скарги.
"Звісно, що у зв’язку з цим у мене є очевидний конфлікт інтересів. Я заявив самовідвід і не можу брати участь у розгляді заяви Аблова", - зазначив адвокат.
Рішення про розгляд заяви Аблова про відставку ВРП має ухвалити за тиждень-два.