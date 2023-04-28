У рашистів на лівому березі Херсонщини "процвітає" дезертирство, - ОК "Південь"
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Гуменюк, загарбникам "не вдається себе переконати" у можливості тривалого закріплення на території лівого берега Херсонщини.
"У них все ж таки "процвітає" дезертирство. Вони продовжують боротьбу серед своїх же, вишукуючи їх, намагаючись повернути на місця", - додала вона.
Речниця зазначила, що російські війська продовжують ротацію, переміщуючи мобілізованих на передній край, де ті "стають гарматним м‘ясом". За її словами, призначення мобілізованих – стримання будь-якої активності з боку Сил оборони України, а на наступних рубежах оборони загарбників стоять більш підготовлені підрозділи.
"Це також ознака їхнього усвідомлення того, що розвиток подій відбуватиметься за тим сценарієм, який вони вже мали пережити на правому березі", - сказала вона.
Водночас, Гуменюк додала, що російські війська продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини.