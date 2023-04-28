У рашистів на лівому березі Херсонщини "процвітає" дезертирство, - ОК "Південь"

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області фіксуються випадки дезертирства серед російських загарбників.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Гуменюк, загарбникам "не вдається себе переконати" у можливості тривалого закріплення на території лівого берега Херсонщини.

"У них все ж таки "процвітає" дезертирство. Вони продовжують боротьбу серед своїх же, вишукуючи їх, намагаючись повернути на місця", - додала вона.

Речниця зазначила, що російські війська продовжують ротацію, переміщуючи мобілізованих на передній край, де ті "стають гарматним м‘ясом". За її словами, призначення мобілізованих – стримання будь-якої активності з боку Сил оборони України, а на наступних рубежах оборони загарбників стоять більш підготовлені підрозділи.

"Це також ознака їхнього усвідомлення того, що розвиток подій відбуватиметься за тим сценарієм, який вони вже мали пережити на правому березі", - сказала вона.

Водночас, Гуменюк додала, що російські війська продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ вже "йде невеличкими кроками", потужності ворога знищуються, - ОК "Південь"