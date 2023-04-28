75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу ЗСУ,  - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість росіян дії російських збройних сил в Україні. При чому у квітні цей відсоток вищий, ніж у місяць тому.

Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними опитування, наприкінці квітня 2023 року 75% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 72%), не підтримують - 16% (місяць тому - 20%).

Проте у квітні трохи збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів. Цього місяця їх 51% (у березні - 48%) проти 38% опитаних, які підтримують продовження воєнних дій (у березні - 42%).

Можливість контрнаступу ЗСУ турбує 62% респондентів (28% - дуже турбує, 34% - скоріше турбує), не турбує - третину.

Трохи більше половини (52%) респондентів вважають, що основні труднощі, пов'язані зі "спецоперацією", ще попереду, 27% думають, що переживають їх зараз, 10% - що вони позаду.

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.