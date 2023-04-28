Збитки у сфері культури через війну в Україні сягають майже $7 млрд, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що збитки у сфері культури через війну в Україні на сьогодні становлять майже $7 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збитки у сфері культури ми оцінюємо наразі приблизно у $7 млрд. І це не тільки через бомбування, а взагалі втрату доходів і всього іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, то завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися в сфері культури", - розповів Ткаченко.

Міністр зазначив, що принаймні в останні пів року розуміння вагомості культури в Українській державі підвищилося. "Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗу і МОНу, але є складовою державних пріоритетів, присутнє", - наголосив він.

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Ткаченко зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні. "Люди потребують культури, ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій впродовж війни, порівняно з 2021 роком, із 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни", - сказав глава відомства.

"Я бачу і з виступів президента, колег з уряду і депутатів, що питання культури постало тепер у порядок денний як актуальне", - підсумував Ткаченко.

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