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Армія РФ у Криму перекинула техніку на оборонні рубежі, - Чубаров

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Армія РФ у Криму перекинула техніку на оборонні рубежі, - Чубаров
Армія РФ перекинула військову техніку в Криму на ділянки, де очікують на наступ української армії.

К передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Джанкойському районі неподалік села Медведівка справді був сформований великий майданчик, де було сконцентровано техніку, в тому числі російську окупаційну армію. Усі звернули увагу, що раптом ця техніка звідти кудись розійшлася. Відбулося розосередження на оборонні рубежі", – заявив Чубаров.

Він також зазначив, що російські війська активно готуються до оборони, намагаючись зміцнити підступи до Криму.

"І те, що відбувається в Генічеському районі, там, як і в Північному Криму, російські окупанти збудували і продовжують зводити фортифікаційні укріплення на лінії зіткнення", – сказав голова Меджлісу.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зі своїм батальйоном Боневтік звільнить Крим як 2 пальці об асфальт.
  • Envoy
    Чем кучнее п☦дары , тем результативнее попадание .
  • Враг рода человеческого 666
    А могли б дороги будувати і готуватися до шашликів, як найвеличніший боневтік всесвіту
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