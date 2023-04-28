Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов

У мережі повідомили, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Деяка інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

За даними джерел Цензор.НЕТ у міністерстві оборони начальник Одеського ТЦК полковник Борисов Євген Михайлович, 1972 року народження, є кадровим військовим, на посаду призначений у липні 2019-го року. Раніше займав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, адреса реєстрації Борисова - гуртожиток, одружився він у 2015-му році.

"Дружина - Олександра Борисова, 1987 року народження, одразу після одружання почала займатись бізнесом у вересні 2015-го року, як фізична особа-підприємець, займається роздрібною торгівлею одягом - мережа магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levi`s). Олександра Борисова у лютому 2022-го користувалась автомобілем Мерседес-Бенц GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 цей автомобіль було продано за 6 млн.гривень, придбано автомобіль Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 мільйонів гривень.

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Задекларовані прибутки О.Борисової відповідають заявленим витратам", - продовжив Бутусов.

"Інформація щодо інших матеріальних статків родини полковника перевіряється, будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію родини воєнкома. Впевнений, що якщо військовий - офіцер, то він має регулярно під час кар'єри змінювати посади у військах та на адміністративних посадах, та змінювати місця служби.

Чи є це випадковістю, що у нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи ніякої практики управління військами? Хоча такий досвід для воєнкома був би дуже корисним. А дружина одеського воєнкома так швидко та так потужно розкрутилась у бізнесі, що може утримувати родину у найвіддаленішому гарнізоні без будь-яких проблем", - підсумував Бутусов.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн буцімто для своєї матері-пенсіонерки.

Мосійчук також стверджує, що одеський військком відпочивав у Марбельї від 22.12.2022 р. до 18.01.2023 р.

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