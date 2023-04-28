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Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов

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Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов
У мережі повідомили, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Деяка інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

За даними джерел Цензор.НЕТ у міністерстві оборони начальник Одеського ТЦК полковник Борисов Євген Михайлович, 1972 року народження, є кадровим військовим, на посаду призначений у липні 2019-го року. Раніше займав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, адреса реєстрації Борисова - гуртожиток, одружився він у 2015-му році.

"Дружина - Олександра Борисова, 1987 року народження, одразу після одружання почала займатись бізнесом у вересні 2015-го року, як фізична особа-підприємець, займається роздрібною торгівлею одягом - мережа магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levi`s). Олександра Борисова у лютому 2022-го користувалась автомобілем Мерседес-Бенц GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 цей автомобіль було продано за 6 млн.гривень, придбано автомобіль Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 мільйонів гривень.

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Задекларовані прибутки О.Борисової відповідають заявленим витратам", - продовжив Бутусов.

"Інформація щодо інших матеріальних статків родини полковника перевіряється, будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію родини воєнкома. Впевнений, що якщо військовий - офіцер, то він має регулярно під час кар'єри змінювати посади у військах та на адміністративних посадах, та змінювати місця служби.

Чи є це випадковістю, що у нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи ніякої практики управління військами? Хоча такий досвід для воєнкома був би дуже корисним. А дружина одеського воєнкома так швидко та так потужно розкрутилась у бізнесі, що може утримувати родину у найвіддаленішому гарнізоні без будь-яких проблем", - підсумував Бутусов.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн буцімто для своєї матері-пенсіонерки. 

Мосійчук також стверджує, що одеський військком відпочивав у Марбельї від 22.12.2022 р. до 18.01.2023 р.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Жаль , что нет расстрела .
  • AbOriginal_UA
    Сегодня состоялась расширенная коллегия МО.
    На ней выступил преЗедент страны, который лично сорвал погоны с полковника Борисова, а министр Резников огласил Приказ направить рядового Борисова на "ноль" в район Бахмута !
    СБУ, ДБР и Генпрокуратура открыла уголовные дела по факту незаконного обогащения, проводятся обыски.....
    Жена Бориса объявлена в розыск, мать Борисова арестована......
    П.С.
    Не верите !? И правильно - это я сон рассказываю......
  • volley
    На фото в коментах - одеський обласний воєнком Євген Борісов. А поруч - його новий будинок в Іспанії. Недавно купив. Ну, як купив - мама купила. У них у всіх, поки вони тяжко на державу струячать, мами і дружини заробляють і вкладаються в ліквідні активи.

    Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.

    А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?

    Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.

    Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.

    Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.

    Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.

    Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.

    Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.

    А, ну іще по дрібницям.

    Перша дрібниця. Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.

    Друга дрібниця. Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.

    Третя дрібниця. Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 рокунагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.

    Четверта дрібниця. Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.

    Висновок? Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.

    Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.

    Автор: Зоя Казанжи
    ТК
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