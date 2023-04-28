Резніков про зброю для України: Залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті"

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що міжнародні партнери передадуть Україні сучасні бойові літаки, необхідні для визволення від російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник Міноборони заявив на пресконференції.

"На сьогодні країни НАТО передають нам авіацію поки що радянського зразка, але я переконаний, що незабаром ми із вами будемо так же спокійно говорити, як про Рatriot та HIMARS, і про сучасні бойові літаки. За великим рахунком, у зверненні до Санти залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті", якщо хто любить "Зоряні війни". Тому сьогодні з точки зору політичного планування на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі щодо задач і досягнень", - сказав міністр.

За його словами, у лавах Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії було близько 261 тисячі осіб, з урахуванням цивільних. Тоді головним завданням для держави було вижити, і українці з честю його виконали.

"Напочатку наші партнери готували до партизанської війни, тоді більше йшлося про засоби ураження на короткі дистанції, і щастям були для нас "стінгери", "джавеліни", NLAW. Зараз ми маємо чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "хаймарси", бронетехніка всіх основних відомих вам типів та марок. Створено танкову коаліцію, на бойовому чергуванні вже стоять Рatriot", - підсумував Резніков.

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