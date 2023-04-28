Так звану "заступницю голови адміністрації Торезу", яка займалась депортацією українців до Сибіру, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зловмисницею є так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове). На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, жінка організувала у Торезі "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до Сибіру і Далекого Сходу.

Зловмисниця приєдналась до лав терористичної організації "ДНР" ще у 2016 році. Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве".

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Жінка організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню. Згодом її "підвищили" до "віцемера м. Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок".

Поплічницю окупантів суд визнав винною за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) та участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3). Її засуджено до 15 років тюрми.

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Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.