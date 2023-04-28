Резніков: До харчування бійці мають лише одну претензію - потрібне веганське меню

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попри корупційні скандали щодо закупівлі харчів Міністерством оборони у військовослужбовців є лише одне зауваження - до відсутності вегетаріанського харчування.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він представив журналістам новоутворені консультативно-дорадчі органи при Міноборони - Громадську антикорупційну раду та Офіс із підтримки змін. Про Антикорупційну раду Резніков сказав, що з нею пов'язані очікування різних зацікавлених сторін, зокрема військових.

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"Я вчора повернувся з чергового відрядження, зустрічався з нашими військовими в полях, з ППО-шними підрозділами, питав у том числі по харчуванню. Мені було цікаво почути претензії щодо забезпечення харчуванням. Знаєте яка була претензія? Одна: пане міністре, у нас є вегетаріанці, нам потрібне веганське меню. Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах", - сказав міністр.

Він зазначив, що "задача почута".

"Я тоді вже сам їм накидав: так це тоді має бути пісне меню, кошер, халяль в залежності від релігійних уподобань - і це нормально, в цьому немає чогось надзвичайного", - додав Резніков.

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Міністр твердить, що жоден підрозділ не має зауважень щодо об’ємів, кількості та якості харчування.

При чому я був у підрозділах, не які знаходяться в ППД (пунктах постійної дислокації. - Ред.), - я в полях був, у лісах, на бойових позиціях, де хлопці в наметах живуть", - наголосив він.