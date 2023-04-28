Росія має сплатити майже 130 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію, - рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та яку не охоплювало основне рішення 2021 року.

Суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації попри те, що Росію у 2022 році вигнали з Ради Європи і російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду питання.

Читайте: Медведєв про "чорний список" росіян у Молдові: "Молдови не існує"

У справі йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого "МВС Південної Осетії", мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей.

Також читайте: Грузія, Вірменія та Казахстан допомагають Росії обходити санкції, - ЗМІ

ЄСПЛ вирішив, що країна-відповідач - Росія - має протягом трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв’язку із щонайменш 50 жертвами вбивств цивільних у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про загалом 116 випадків, та з них задовольнили лише 50 - тому що інші 66 жертв загинули під час п'яти днів "активної фази війни", яку суд виключив зі власної юрисдикції у рішенні 2021 року. Стосовно України такого обмеження немає.

Крім того, Росію зобов’язують сплатити 2 697 500 євро як компенсацію щонайменш 166 постраждалим від практики свавільних затримань і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням силами Південної Осетії у підвалах так званого "МВС" у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ призначив дату слухань справи щодо Криму

640 тисяч євро компенсацій присуджують у зв’язку з випадками тортур грузинських військовополонених збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.

Найбільша сума компенсацій - 115 млн євро - присуджена у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб.

Ще 8,24 млн євро присуджено у зв’язку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 осіб, постраждалих від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Читайте: Грузія хоче, щоб ЄС та Україна видали їй членів уряду Саакашвілі

Інші запити на компенсацію відхилили 9 голосами проти 8.

У підсумку загальна сума, яку РФ зобов’язали сплатити Грузії, становить 129,8 млн євро.