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Військкомів з тилу відправлятимуть на фронт, на їхнє місце прийдуть воїни, які дістали поранення, - Резніков

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Військкомів з тилу відправлятимуть на фронт, на їхнє місце прийдуть воїни, які дістали поранення, - Резніков
Президент Володимир Зеленський "серйозно рекомендував" головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, Зеленський дав Залужному "серйозну рекомендацію" - переважну кількість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправляти на фронт як бійців.

Резніков зазначив, що замість них мають призначатися воїни, які зазнали поранень.

"Це будуть люди, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу щодо реалізації мобілізаційних потреб", - підсумував міністр.

Також читайте: Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Чергове бла-бла!
  • Владимир fd08a616
  • Your Liege
    Обычная ложь, подкинули быдлу косточку чтоб успокоить.
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