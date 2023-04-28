При Міноборони створять агенцію із закупівель та запустять світових виробників

При міністерстві оборони створять агенцію закупівель, яка має займатися закупівлями всього, крім зброї. Її співробітники дадуть можливість зайти на ринок світовим виробникам.

Про це на пресконференції заявила керівниця Офісу з підтримки змін при МОУ Юлія Марушевська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перший проєкт - це реформа закупівель, це стосується, власне, виключно тієї номенклатури, яка не є летальною. І в результаті запуску цього проєкту має бути створено агентство закупівель, яке допоможе розділити функціонал, який є в міністерстві, сконцентрований в одному департаменті. Це формування політики, норм, правил гри, те, як мають функціювати відносини покупця і продавця, як мають функціонувати закупівлі", - сказала Марушевська.

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За її словами, в агентстві працюватимуть "люди, що мають досвід укладання прозорих контрактів і можуть аналізувати ринок, дати можливість найкращим українським постачальникам, можливо і світовим, зайти на цей ринок і надавати послуги нашому війську на найкращих умовах".

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Вона наголосила, що Офіс підтримки змін - це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві оборони, основною його функцією буде залучення професіоналів, експертів до процесів трансформації в МОУ та всіх пов’язаних структурах. Нині, за її словами триває аналіз проєктів, на які є критичний запит.

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