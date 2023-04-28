370 дітей примусово евакуювали з Донецької області
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За два місяці з Донецької області примусово евакуювали 370 дітей.
Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Постанова спрацювала. За майже 2 місяці нам вдалося з Донеччини 370 дітей вивезти, і цей процес триває", - сказала Верещук.
Нагадаємо, 7 березня Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.