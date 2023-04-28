Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.
Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".
Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.
Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.
Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.
За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.