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Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора

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Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян РФ за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що обвинувачені збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ракетних ударів.

Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".

Агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

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Для комунікації і передачі закритих відомостей колишній кадровий військовий зс рф та його дружина використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.

Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. Правоохоронці запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.

За клопотанням прокурора обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

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Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 01
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 02
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 03
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 04
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 05
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 06
Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора 07

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Топ коментарі

  • ограм
    А сколько было сторонников партии регионов и голосовавших за них? Все они потенциальные адепты руZZкого мира. А у некоторых во время вторжения рашки полностью открылось истинное их лицо: сальдо балицкий,табачник, а на местном уровне их как грязи.Да как минимум у 70% голосовавших за регионы не возникает чувство вины за это.
  • Хіміч Олексій
    Хороша уловка. Але слід почати із агентів ФСБ МП, яких набагато більше і багато хто з них сплячий агент.
  • alex j
    5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
    а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
    руZZкому міру повірити - себе обманути!
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