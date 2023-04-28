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Рашисти під час атаки на Миколаїв застосовували ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили

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Рашисти під час атаки на Миколаїв застосовували ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили
Під час ракетного обстрілу Миколаєва 27 квітня війська РФ використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К".

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про "Іскандер-К" стосується обстрілу Миколаєва 27 квітня, а не сьогоднішнього дня, про що і було сказано в ефірі телемарафону!" - йдеться в повідомленні.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ці ракети важко виявляти та збивати.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.

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Топ коментарі

  • stels400
    Замітили таку особливість тільки було оголошено про першу і наступні дні другу систему ППО на чергуванні патріот як рашисти сразу почали атаку на виявлення систем.
  • phonomaniac
    Дуже не люблю, коли напускають муті.
    "Іскандер К"(саме модифікація К) , а точніше крилата ракета P-500 (9М728) - це той фактично той самий "Калібр", але запущений не з моря, а з суходолу комплексом Іскандер
  • Mykola Blogger
    Є і інша інформація, наприклад про те, що ракета Р-500 / 9М728 - складова частина озброєнь (один з вогневих засобів) багатофункціонального ОТРК модульного типу 9К720 "Іскандер-М".
    Назва "Іскандер-К " у цьому контексті - помилкова.
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