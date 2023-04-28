Рашисти під час атаки на Миколаїв застосовували ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили
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Під час ракетного обстрілу Миколаєва 27 квітня війська РФ використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К".
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація про "Іскандер-К" стосується обстрілу Миколаєва 27 квітня, а не сьогоднішнього дня, про що і було сказано в ефірі телемарафону!" - йдеться в повідомленні.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ці ракети важко виявляти та збивати.
Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.