До річниці загибелі журналістки Віри Гирич від російського ракетного удару Радіо Свобода підготувало фільм-розслідування

У документальному проєкті "Віра" в деталях розкриваються обставини ракетного удару з Росії 28 квітня 2022 року.

Про це повідомила авторка та ведуча програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ

"Рівно рік тому російська ракета забрала життя нашої колеги Віри Гирич - продюсерки та журналістки Радіо Свобода...

До річниці загибелі нашої колеги ми підготували документальний проєкт пам’яті Віри - це фільм-розслідування авторства Сергія Андрушка", - йдеться в повідомленні

Прем’єра відбудеться о 10:30 на Youtube-каналі української служби Радіо Свобода 29 квітня. Того ж дня, у суботу, фільм покаже Суспільне у "Національному марафоні "Єдині новини" об 11:25.

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