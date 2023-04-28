Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, - Украерорух

Робити прогнози щодо відновлення цивільного авіасполучення в Україні ще зарано. Це буде можливо лише за наявності стовідсотково безпечної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявила заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все, що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом "безпека". Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона.

Ожигова зазначила, що вже триває робота над тим, щоб відновити польоти, коли це буде можливим.

"Але зараз це все тільки підготовча робота", - наголосила вона.

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Нагадаємо, раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що українська влада готується до відновлення цивільного авіасполучення.