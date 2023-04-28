Настоятеля одного із соборів УПЦ МП в Ужгороді судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі, - прокуратура

Протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до ПЦУ, збурюючи релігійне протистояння в регіоні та пропагуючи релігійну винятковість УПЦ МП.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією слідства, протоієрей під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань прибічників ПЦУ. Відеозаписи проповідей транслювалися масовій аудиторії, поширювались на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті", - йдеться в повідомленні.

Неодноразово настоятель дискредитував вірян ПЦУ, називаючи "безбожниками" та "блудниками мертвецями", а саму церкву ототожнював з "пустим безблагодатним підвалом з павуками", "конфесією мерців", "заблудшою релігією".

Під його критику підпадали й ті, хто підтримував перехід УПЦ до ПЦУ. Священнослужитель ототожнював це з "втратою Господа", а здобуття Православною церквою України Томосу представляв своїм прихожанам як одержання "фальшивої бумажки" та "безумство кучки не православних людей".

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо настоятеля одного з соборів в Ужгороді за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.