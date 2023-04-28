Венедіктову призначили послом у Ліхтенштейні

Одночасно колишня генпрокурорка залишається послом України у Швейцарській Конфедерації.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського №242/2023 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 липня 2022 року звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. У крісло очільниці органу вона сіла 2020 року.

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У листопаді 2022 року Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії.