Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

Згідно з заявою Міністерства оборони РФ ціллю чергового ракетного удару по мирних містах України 28 квітня були "пункти дислокації резервів ЗСУ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Військово-космічні сили Росії завдали групового ракетного удару високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, ціль удару досягнута, їхнє висування в райони бойових дій припинено", - йдеться у заяві.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двох – у Дніпрі. Ще понад десять людей були поранені.

Також читайте: Мої друзі з Умані постраждали під час російської атаки, - посол Британії Сіммонс