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Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

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Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)
Згідно з заявою Міністерства оборони РФ ціллю чергового ракетного удару по мирних містах України 28 квітня були "пункти дислокації резервів ЗСУ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Військово-космічні сили Росії завдали групового ракетного удару високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, ціль удару досягнута, їхнє висування в райони бойових дій припинено", - йдеться у заяві.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двох – у Дніпрі. Ще понад десять людей були поранені.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Gary Grant
    Нахрена цитувати кацапську маячню?
  • zakvova
    надіюсь на дєнь побєдобєсія буде атака на путінський парад в москві. і буде багато жмурів. досить бавитись в цивілізацію з варварами, які розуміють тільки силу і жорстокість
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