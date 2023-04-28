На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, зокрема 3 ракетоносії, - ВМС
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Станом на 28 квітня в акваторіях Чорного, Азовського та Середземного морів на бойовому чергуванні перебувають 18 ворожих кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 10.00 28.04.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 24 ракет;
- в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі – 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 16 ракет.