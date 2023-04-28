Троє бойовиків, які воювали проти Сил оборони під Бахмутом, проведуть за ґратами 12 років, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. У лавах агресора вони брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута й Авдіївки. За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, одним із засуджених є навідник-оператор танка "3-ї окремої мотострілецької бригади "Беркут" із позивним "Светляк".
Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти. У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Втім, на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.
Крім того, реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі "народної міліції ЛНР". Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні ˗ був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.
Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором "міністерства оборони ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.
Трьох бойовиків суд визнав винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110), державна зрада (ч. 1 ст. 111), участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260), участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3).