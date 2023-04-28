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Незалежні експерти розкритикували скандальний звіт Amnesty International щодо ЗСУ, - The New York Times

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Незалежні експерти розкритикували скандальний звіт Amnesty International щодо ЗСУ, - The New York Times
Незалежна експертна комісія на прохання Amnesty International проаналізувала скандальну доповідь AІ щодо українських військових і заявила, що її висновки є "недостатньо обґрунтованими".

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на звіт, копія якого є у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, міжнародна правозахисна організація Amnesty International торік у серпні опублікувала аналіз, звинувативши українські війська в тому, що вони нібито наражали на небезпеку цивільне населення через розміщення військових баз у житлових районах населених пунктів. Цей звіт AI викликав критику у світі.

Після цього Amnesty International замовила незалежну перевірку звіту, висловивши "глибокий жаль" у зв’язку з такою реакцією.

До складу незалежної комісії входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Геллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен із Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з Женевського університету.

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Зокрема, експерти заявили, що було правильним оцінювати не тільки агресора, а й захисника на дотримання законів війни. Водночас комісія одностайно дійшла думки, що ключові висновки про порушення Україною міжнародного права у звіті Amnesty International були "недостатньо обґрунтовані" наявними доказами.

"Загальний наратив доповіді від 4 серпня був викладений мовою двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром AI — що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних унаслідок нападу Росії", — йдеться у в аналізі.

За словами обізнаних джерел видання, попередня версія експертного звіту була жорсткішою. Але згодом комісія змінила свою оцінку з "необґрунтовано" на "недостатньо обґрунтовано".

Видання пише, що експертна комісія представила звіт для Amnesty International на початку лютого, але правління організації вирішило не оприлюднювати його й використати для внутрішньої роботи.

Комісія також з`ясувала, що деякі співробітники АІ висловили серйозні застереження щодо того, чи на достатньому рівні організація намагалася проконсультуватися з українським урядом, щоб зрозуміти, чому Україна розгорнула свої сили в тому чи іншому місці, і чи було б реально зробити це деінде.

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"Ці застереження мали призвести до більших роздумів і паузи, перш ніж організація випустила свою заяву", - вважають експерти.

В електронному листі представник AI охарактеризував незалежну перевірку як "частину постійного внутрішнього процесу, яка надасть інформацію та покращить нашу майбутню роботу".

Топ коментарі

  • Oleh Bondarenko b8d855ee
    Amnesty International - хай пи......ь за російским кораблем.
  • pacerhard melina
    Что и требовалось доказать. AI и Красній Крест - левацкие конторы, осваивающие бюджеты тех, на кого они на самом деле работают. Не удивлюсь, если через 5 лет обнаружится, что их руководство было на подсосе у газпрома.
  • Макс Пейн 84b732a5
    Це що, гра в шахи? Що це за *****? ЯКІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ? Зовсім **** дались? Кацапня розв'язала війну, вбива наших людей, нищить країну, а нам дотримуватись якихось правил? Ви суки це б гітлеру закинули, падли іпані!
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