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Шість танків Leopard 2A4, переданих Іспанією ЗСУ, вже у Польщі

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Шість танків Leopard 2A4, переданих Іспанією ЗСУ, вже у Польщі
Перші шість танків Leopard 2A4 вже прибули у польський порт. Звідти їх залізницею доставлять в Україну.

Про це повідомила  міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Objective.

Вона подякувала  німецькому колезі Борісу Пісторіусу за сприяння цій операції. Як виробник, Німеччина мала дозволити експорт танків.

"Це дуже важливий крок у допомозі Україні, а також дуже важливий крок у досягненні миру", - відзначила вона.

Іспанія також пообіцяла відправити ще чотири танки Leopard, які зараз перебувають на ремонті на заводі компанії Santa Bárbara в Севільї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

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Топ коментарі

  • discovery
    там пусто було з момента народження об кафель головою
  • Oleg K 0ff374ed
    Мадам Роблес имеет достаточно ума, 99.99% вероятность того, что танки уже на тралах, в Украине.
  • Ігорь Пономарьов
    Навіщо подібне озвучувати?
    Не встигли "похвалитись" Патріотами - ловіть ракети.
    Про поставки техніки та кількість мають знати лише ті - хто їх використовуватиме.
    Всі інші - нехой не відкривають рота.
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