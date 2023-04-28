Китай мав би збільшувати тиск на Росію, щоб зупинити війну, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китаю варто було б збільшити тиск на Росію в умовах її війни з Україною та виступати конструктивним переговірником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Китай дуже велика країна. І як велика країна, що має атомну зброю, вона також має відповідальність у гарантуванні безпеки і миру в усьому світі. Китай поки що жодним чином цієї своєї місії не реалізовував. Китай мав би збільшувати свій тиск на Росію і мав би виступати більше як конструктивний парламентер, який допоміг би зупинити конфлікт", - заявив Павел на спільній пресконференції в Києві з президентами України та Словаччини.

Водночас, як зазначив чеський президент, з боку Китаю не спостерігається подібної позиції.

"Але поки що ми цього не бачимо. Що ж - слід почекати. І яку роль тут відіграватиме Китай - ще варто подивитися", - додав Павел.

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