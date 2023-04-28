Очільники МЗС країн Балтії та Північної Європи прибули до Одеси

На запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Одеси прибули глави МЗС Естонії, Литви, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"Я щиро радий вітати справжніх друзів із країн Північної Європи та Балтії в Одесі. Не пригадую, щоб була колись в Одесі така кількість глав МЗС одночасно. Якщо це вперше, то ми раді встановити новий стандарт. І не дарма початок візиту відбувся на конференції з відновлення Одеської області. Це чіткий сигнал. І я дуже радий, що міністри відгукнулися на мою пропозицію взяти участь у конференції", - сказав Кулеба на брифінгу в п'ятницю.

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Міністри відвідали Одеський порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи та "Grain from Ukraine".

За словами Кулеби, міністри обговорювали три основних теми: підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, початок переговорів щодо вступу України до ЄС, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Він нагадав, що рівно 5 місяців тому міністри в такому самому складі прибули до Києва.

"Вирішили, що наступна наша зустріч має відбутися в Криму. Будемо працювати над досягненням цієї мети", - додав глава МЗС України.

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До Одеси прибули міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоуттір, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем, заступник Державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.