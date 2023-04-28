ЄС про нічні удари росіян по містах України: "Всі будуть притягнуті до відповідальності"

Триваючі атаки російських військ на житлові райони та на цивільну інфраструктуру України, коли російські ракети та дрони вбивають мирних людей, є воєнним злочином, який не залишиться безкарним.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі та сьогодні рано вранці Росія продовжила бомбардування України ще однією масивною хвилею ракет та дронів, що атакували всю країну. Вони (росіяни, – ред.) знову боягузливо цілять у цивільних людей, поки ті сплять. Це спричинило серйозні руйнування, загинули безневинні мирні люди, ще більше, включаючи дітей, зазнали поранень. Це трапилося у місті Дніпро та в Черкаській області", - зазначив речник.

Він нагадав, що безумні російські атаки проти цивільного населення України з використанням ракет та дронів здійснюються повсякденно. Цілями таких атак є мирні люди, цивільна інфраструктура та житлові будинки, особливо у прифронтових районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни більше не прив’язуються до "сакральних дат", небезпека існує постійно, - Ігнат

Як ілюстрацію варварської та нелюдської природи цих дій, Пітер Стано показав уламок шрапнелі від бомби у 500 кілограмів, однієї з тих, що росіяни скидають на житлові масиви. Цей уламок був знайдений на руїнах школи дітьми, які зробили з них брелоки для ключів, щоб продемонструвати, що саме розлітається навколо після кожного такого вибуху під час російських ударів по Україні.

"Російські атаки на мирних людей та на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Не буде жодної безкарності для командування, для нападників та для їх поплічників, - всі будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив Стано.