Воїни 503 ОБМП просять допомоги у придбанні дронів
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Воїн 503 батальйону Морської Піхоти ЗСУ Богдан Масляк просить допомоги у придбанні дронів для українських захисників.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мої пошуки дронів дали результат. Не такий якби я хотів але… Знайшов в Україні 8шт Mavic3 fly more combo. Ціна 2850$ (105450₴). Попросив щоб поставили в резерв. До вівторка обіцяли притримати. Так, дорого, так, переплачуємо. Але їх вже не будуть випускати і не буде завозу. Тому слізно прошу допомогти викупити. На два гроші вже є. Залишилося зібрати: 599 155₴. Ви допомагаєте, ми їб@шимо!", - розповів захисник.
Приєднатися допомогти можна тут:
Коментар: для 503
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