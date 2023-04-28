Цього тижня біля Запорізької АЕС вибухнула міна, - Гроссі
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Поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"Поблизу станції вибухнула одна міна", - заявив він.
За його словами, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на ЗАЕС, також були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку. При цьому вдалині лунали звуки обстрілу, оскільки в регіоні тривають військові дії.
"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", - заявив Гроссі.