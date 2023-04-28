Волонтер Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки

Волонтер Ксенія Бикова просить допомогти із придбанням двох тепловізорів для захисників Авдіївки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Ні. Я не фонд. Моя задача до болю, до крику проста. Купити мавіки, тепловізори, генератори. Випросити десь медицину, харчі. І відвезти. Все. Будуть вони живі, то й ми будемо. Це вже потім мене нагне податкова. А зараз мені потрібна Перемога. Нам в р-н Авдіївки дуже треба два тепловізори", - йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги:

5168 7456 1297 4334 приват.

5375 4141 3741 7951 моно

[email protected] PayPal.

IBAN:UA 1030 5299 00000 2620 3887 9097 82

PARIBAS: 44 1600 1462 1803 9741 3000 0001

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