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З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський

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З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський
Україна наразі самостійно працює над поверненням депортованих Росією дітей, міжнародні партнери виявляють бажання допомогти, однак результати слабкі.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентами Чехії Петром Павелом і Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких поганих меседжів, просто це дійсно складно зробити. ООН, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі", - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що тільки за офіційно встановленими даними російська федерація незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей.

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    зелебобік,охолонь! він 24.02. здав значні території в окупацію,разом з дітьми і жінками здав! а зараз робить вигляд,що він ні при чому....краще б він тебе щура здав з жінкою і дітьми бурятам....
  • 5 копійок
    Шо за каламбур?
  • 5 копійок
    А чому це ти пишеш новоязом?
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