Ректор НАУ Луцький погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Шкарлета. ВIДЕО
Про випадок розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українська правда - Життя".
"Поки Табачник вписується в нові російські реалії, його кум продовжує московські традиції прямо в серці столиці України. Тепер всі шуточки треба погоджувати з начальством. В найкращих традиціях Януковича", - так прокоментувала подію Семенова.
Студенти показали гумористичну мініатюру про мітинг проти Шкарлета.
Після виступів Луцький зі сцени заявив, що не допустить жодної політики в університеті.
"Як вихована людина, якщо ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на пол, я за себе не ручаюсь", – заявив він. Луцький додав, що, на його думку, Шкарлет багато зробив, зокрема і для НАУ за останні три роки, тому варто ставитися до нього з повагою.
Його виступ викликав обурення студентів.
"Українська правда - життя" нагадує, що Луцький став ректором НАУ завдяки призначенню Шкарлета і що від нового міністра освіти Лісового очікують зняття Луцького з посади. Зазначається, що Луцького також підозрюють у причетності до махінацій із землями університету.