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На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети. ФОТО

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Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Поліцію Київської області

"28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої крилатої ракети під час нічного удару. ВIДЕО


На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 02
На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 03

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