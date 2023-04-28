Литва лобіюватиме передачу Україні літаків F-16, - глава МЗС Ландсбергіс

Уряд Литви буде лобіювати передачу Україні зброї та сучасних винищувачів.

Про це під час брифінгу в Одесі заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо лобіювати та підтримувати передачу більшої кількості зброї та боєприпасів. До речі, це включає й літаки F-16. Тому, що ваша боротьба - це й наша боротьба, ваша свобода - це й наша свобода", - сказав Ландсбергіс.

Міністр наголосив, що Литва підтримує Україну на шляху до вступу у НАТО.

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Також Ландсбергіс зазначив, що Литва підтримує спеціальний трибунал щодо засудження акту російської агресії.

У брифінгу взяли участь міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.