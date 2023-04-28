Укрпошта закликає світ не визнавати російські марки, на яких зображено окуповані території України

"Укрпошта" звернулася до Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС) із проханням вжити негайних заходів щодо протидії випуску "Поштою Росії" 12 червня 2023 року 4-х поштових марок "Росія. Регіони. Донецька Народна Республіка. Запорізька область. Луганська народна Республіка. Херсонська область".

Відповідне звернення Пані посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова передала голові ВПС Масахіко Мєтокі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

Зокрема, "Укрпошта" просить Всесвітній Поштовий Союз не реєструвати в системі нумерації поштові марки Росії, присвячені тимчасово окупованим українським територіям. А також усі наступні поштові марки Росії як країни-агресора.

"Укрпошта" закликає керівництво ВПС направити до поштових адміністрацій-членів Всесвітнього поштового союзу циркулярний лист із закликом вважати недійсними ці поштові марки РФ та, відповідно, не приймати до обробки оплачену цими поштовими марками письмову кореспонденцію.

"Зважаючи на продовження Росією практики здійснення поштових випусків, в яких "легітимізується" військове захоплення територій суверенної держави, що є грубим порушенням норм міжнародного права та регламентів ВПС, закликаємо Всесвітній поштовий союз невідкладно відреагувати на дії російської федерації, з метою недопущення легітимізації та повторного здійснення росією незаконних випусків, які порушують територіальний суверенітет України", — йдеться у документі.

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