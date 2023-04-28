Україна отримала черговий грант від США у $1,25 мільярда, - Мінфін

Сьогодні, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), повідомляє пресслужба Мінфіна, передає Цензор.НЕТ.

Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).