З початку російського вторгнення Естонія надала Україні допомоги на більш ніж 500 млн євро

З перших днів повномасштабної війни Естонія підтримувала Україну та надала допомоги на більш ніж 500 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Естонія підтримувала Україну з самого початку війни, з перших днів, надала більш як 500 млн євро", - зазначив Цахкна.

Він додав, що Естонія долучиться до відбудови України та підтримує її на шляху вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, Цахкна наголосив, що Естонія підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу для Росії.

"Ті, хто порушив міжнародне законодавство, повинні бути засуджені за міжнародними законами", - він.

Також читайте: Україна отримала черговий грант від США у $1,25 мільярда, - Мінфін