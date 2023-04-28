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У лікарню окупованого міста Каланчак на Херсонщині завезли велику кількість поранених росіян, - Генштаб

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У лікарню окупованого міста Каланчак на Херсонщині завезли велику кількість поранених росіян, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів, яких завезли у лікарню міста Каланчак. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ".

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Тепер портнов з татаровим керують українською судової системою, яка нищить еліту української розвідки. Зебіли, ви зробили це разом!
    Іван Сімочкін. Херсон.
  • Павло ШОвте
    На жаль, це дійсно був кінець життя сотень патріотів, до яких рашисти приходили в Херсоні по списках портнова, поки портнов спокійно собі жив під охороною зеленського на дачі коломойського під Києвом, а потім не дочекавшись орків спокійно виїхав закордон 2 червня 2022-го.

  • Amber
    Молюсь , щоби недобита кацапня поскоріше відкинула копита 😠
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