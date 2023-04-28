Успішна агресія РФ проти України може надихнути інші країни "перемалювати карту", - Трюдо

Успішний приклад російської агресії проти України може надхинути інші авторитарні режими "перемалювати карту".

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч з ними", - заявив Трюдо.

Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надхинути інші авторитарні країни "перемалювати карту" – "в усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть: якщо це спрацює, можливо, це спрацює і для нас".

"У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: "Чом би нам не перемалювати цю карту?", - наголосив Трюдо.

"Ми всі маємо про це хвилюватися", – наголосив прем'єр Канади.

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За його словами, Росія, як авторитарна держава "безпосередньо кидає виклик нашій системі", тому світ має не дати їй досягти успіху в тому, щоб змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Тоді, як каже Трюдо, "нерозумність помилкового рішення Путіна стане зрозумілим для всіх".

"Тому Україна важлива. Тому Україна важлива для Африки, Азії, Південної Америки, для всього світу", - підкреслив Трюдо.