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Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни

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Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни
Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в центральній частині міста Умань, що "призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".

"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — заявили в міністерстві.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що країна продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" військових злочинів Росії.

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Топ коментарі

  • Ортопедичне Взуття Устілки
    до дупи ці засудження
  • AbOriginal_UA
    Наконец-то у Макарона появился повод позвонить путлеру.
    А то что-то давно не общались.....
  • ігорь москаленко
    Цього замало . Потрібні ваші літаки. Можна без екіпажу.
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