Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни
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Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в центральній частині міста Умань, що "призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".
"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — заявили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що країна продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" військових злочинів Росії.