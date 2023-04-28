На Придніпровській залізниці дерусифікують майже пів сотні станцій

У регіональній філії "Придніпровська залізниця" послідовно втілюють у життя Програму дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація з'явилася на офіційному порталі Придніпровської залізниці.

Зазначається, що спеціально створена робоча група визначила перелік станцій та зупинних пунктів, які потребують перейменування, склала пооб’єктний план робіт на 2023-2025 роки.

Було підготовлено й направлено місцевим органам самоврядування пропозиції щодо дерусифікації назв 43 залізничних об’єктів, розташованих у межах відповідних територіальних громад. Щодо 17 об’єктів уже отримано позитивні рішення місцевої влади.

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16 залізничних об’єктів з визначеного комісією переліку наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Херсонській та Мелітопольській державних адміністраціях, питання зміни назв залізничних об’єктів розглянуть відразу після звільнення зазначених регіонів.

Окрім того, в регіональній філії було проведено ретельну перевірку всієї технічної документації з метою виявити російськомовні й комуністичні назви районів, парків, під’їзних колій тощо та позбутися таких найменувань.

Магістраль також долучилася до заміни нумерації кілометражу головних напрямків у рамках "Залізної українізації", яку проводить "Укрзалізниця".

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