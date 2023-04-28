Протягом 28 квітня росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині - зафіксовано 58 прильотів, - ОВА

Протягом 28 квітня російські окупанти завдали ударів по території 4 громад Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської. Зафіксовано 58 вибухів.

Білопільська громада: росіяни вдарили з міномету – 18 прильоти та АГС – 29 пострілів. Також з квадрокоптера запущеного з території рф, здійснено скидання 2-х ВОГ.

Есманська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету.

Зноб-Новгородська громада: було 4 прильоти з міномету.

Середино-Будська громада: з території рф ворог бив з артилерії - 2 вибухи.

На щастя, в усіх випадках без наслідків".

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