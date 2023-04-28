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США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня

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США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня
Уряд США має намір продовжувати всеосяжну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги Росії до життів українців. США робитимуть все, щоб Росія не уникнула покарання", - зазначив він.

Вінт також додав, що Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів.

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Топ коментарі

  • Инь Янь f32f1b38
    Може спочатку припините видавати вбивцям візи та запрошувати їх до цирку під назвою ООН?
  • Magomed Tolboev 84b59101
    Кроме лютой ненависти в сердце к кацапам больше ничего не испытываешь. Это нелюди.
  • Pavel Bortsevych
    F-16 и ATACAMS, а слова нах себе оставьте. Дальше постараюсь молчать, бо буде мат
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