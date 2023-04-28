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У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук

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У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство молоді та спорту України.

"Займатися дзюдо Віталій почав у 9 років. Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту", - ідеться в повідомленні.

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.

Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну.

22 квітня 2023 року захисник України загинув у Бахмуті.

Двадцятитрирічного Героя не дочекалась із війни мати, він був її єдиною дитиною.

У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    низький уклін
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