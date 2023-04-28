У московському СІЗО утримують українців, обвинувачуваних у "міжнародному тероризмі", - росЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Верстка".
Видання розповіло про уродженця Херсонської області Юрія Кайова. Вже понад пів року його тримають під вартою у "Лефортовому", а його справу веде Слідче управління ФСБ.
ФСБ вважає, що Каєв був залучений до підготовки "акту міжнародного тероризму". Разом із ним за тією ж справою проходять ще вісім осіб. Актом міжнародного тероризму ФСБ називають замах на колоборанта Стремоусова.
На початку жовтня Кайова разом із ще кількома в'язнями з мішками на головах вивезли до Сімферополя. Там його неодноразово били та катували струмом. Адвокат Анастасія Саморукова каже, що основним завданням є обмін Кайова.
Видання зазначає, що стаття про акт міжнародного тероризму з'явилася у РФ у 2016 році, досі за нею не засуджено жодну людину. Більшість обвинувачених за цією статтею є громадянами України, які нібито вчинили злочини на окупованій території України.