Дівчинку з Українки, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ, прооперували, її стан - стабільний, - Охматдит
Як інформує Цензо.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
"Дитину було прооперовано. Зараз загрози життю усунуті, дівчинка в стабільному стані. Далі на неї чекає довготривалий процес лікування та реабілітації", - ідеться в повідомленні.
Медики докладають всіх зусиль для відновлення здоровʼя дитини та нормалізації її емоційного стану. Дівчинка перебуває під наглядом лікарів та медсестер.
Нагадаємо, уночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двоє – у Дніпрі.
Також унаслідок падіння уламків російської ракети у місті Українка на Київщині є влучання в багатоповерховий будинок. Двоє людей постраждало.