Дівчинку з Українки, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ, прооперували, її стан - стабільний, - Охматдит

Однією з постраждалих унаслідок російської атаки 28 квітня була 13-річна дівчинка, яку доставили в Охматдит з Київської області.

Як інформує Цензо.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Дитину було прооперовано. Зараз загрози життю усунуті, дівчинка в стабільному стані. Далі на неї чекає довготривалий процес лікування та реабілітації", - ідеться в повідомленні.



Медики докладають всіх зусиль для відновлення здоровʼя дитини та нормалізації її емоційного стану. Дівчинка перебуває під наглядом лікарів та медсестер.

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Нагадаємо, уночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двоє – у Дніпрі.

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у місті Українка на Київщині є влучання в багатоповерховий будинок. Двоє людей постраждало.