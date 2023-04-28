Ткаченко допустив можливість співпраці з "корисними росіянами": Вони розділяють такі ж цінності, як українське суспільство

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко допустив можливість співпраці з росіянами після закінчення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко заявив, що після закінчення війни можлива співпраця з "корисними росіянами". "Це не "хороші росіяни", бо хороших росіян не буває, а "корисні росіяни" – вони є, вони відверто висловлюють свою позицію. Це артисти, письменники, і в подальшому якась співпраця з ними - це абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство. Зокрема свободи, не втручання до внутрішніх справ інших країн, критикують Путіна. Тому зрозуміла можливість подальшої якоїсь кооперації", – сказав міністр.

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На запитання, чи буде держава якось обмежувати діяльність російських артистів в Україні, у тому числі тих діячів культури, які зайняли нейтральну позицію, Ткаченко відповів так:

"На етапі обговорення виникало дуже багато запитань. А як це? За якими параметрами складати список "мовчунів"? Цей сильно чекав, чи не сильно? Цьому можна, чи не можна? Тобто це така, скоріше, пострадянська система мислення. Є законодавчі регуляторні механізми – санкції. Якщо щось інше – це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз'яснювальна робота в інформаційній площині. Зокрема що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, "великий рускій мір".