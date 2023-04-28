Окупанти обстріляли Білозерку, загинула жінка, - Херсонська ОВА
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Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна людина загинула.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі.
Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу медики надали на місці, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.