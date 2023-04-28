Новини

Чоловік підірвав гранату у Миколаєві - постраждало 2 особи, - Нацполіція

2 47619
Чоловік підірвав гранату у Миколаєві - постраждало 2 особи, - Нацполіція
У Миколаєві ввечері 28 квітня чоловік кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Постраждали двоє людей він сам та перехожа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

"Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Деснянському районі Києва ввечері 15 квітня стався вибух гранати - поранено 2 особи, - Нацполіція

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • alexey prus
    іди хлєбни стєкломою, заробив
  • ALEKSEY GORDIENKO
    По вашей логике молдаване уже давно должны были перестрелять друг друга,ан нет,живут и здравствуют.
  • Den Nik
    Это один из примеров, которых уже достаточно, для тех кто тут утверждал, что много оружия на руках у народа это хорошо. Мы мол власть так будем пугать и в руках будем держать. Ну, ну, держатели, как бы еще хуже не было.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини