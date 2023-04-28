Чоловік підірвав гранату у Миколаєві - постраждало 2 особи, - Нацполіція

У Миколаєві ввечері 28 квітня чоловік кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Постраждали двоє людей він сам та перехожа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

"Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова області.

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