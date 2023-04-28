ЄС має бути готовим розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цього року, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Європейський союз має бути готовим розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цього року.

Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час зустрічі в Одесі з главою МЗС Дмитром Кулебою, Рінкевич заявив, що Євросоюз має бути готовим розпочати переговори про вступ України до ЄС вже у 2023 році. Він зазначив, що це важливо як задля збереження високої мотивації українців в умовах війни, так і для стимулювання подальших реформ в Україні.

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Рінкевич підкреслив, що для України "інтеграція до Євросоюзу вимагатиме великої та копіткої роботи, важливою частиною якої стане проведення глибоких та дієвих реформ".

Рінкевич приїхав до Одеси з міністрами закордонних справ країн Балтії та Скандинавії та взяв участь у відкритті Одеського форуму з відновлення. На відкритті форуму він назвав важливим, щоб інтеграція України до Євросоюзу, реформи та повоєнне відновлення стали взаємопов'язаними процесами.